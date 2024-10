Predsednica zdravniške zbornice v Pomurju prisluhnila izzivom lokalnega zdravstva

Murska Sobota, 22. oktobra - Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je opravila prvi regijski obisk pomurskih zdravstvenih domov in Splošne bolnišnice Murska Sobota. Srečala se je s predstavniki zdravstvenih domov iz Ljutomera, Lendave in Gornje Radgone ter z vodstvom soboške bolnišnice. Pogovarjali so se o izzivih zdravstvenih delavcev v regiji.