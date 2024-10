V združenju zasebnih zdravnikov v celoti nasprotujejo predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 14. oktobra - V Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije v celoti nasprotujejo predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva ločitev javnega in zasebnega zdravstva. Vladi predlagajo, da novelo umakne, saj se ne osredotoča na bolnike, pač pa zgolj omejuje svobodo dela in prosti čas zdravnikov, so zapisali v izjavi.