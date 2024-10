Zdravniška zbornica: Zdravniki v anketi kritični do predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 23. oktobra - Pri zdravniški zbornici so izvedli obsežno anketo, v kateri je sodelovalo 3522 slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov. 83 odstotkov vprašanih meni, da uvedba omejitve dodatnega dela zdravnikov z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti ne bo pripomogla k izboljšanju kakovosti in obsega storitev v javnem zdravstvu, so sporočili z zbornice.