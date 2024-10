Glas ljudstva z več pripombami na predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 18. oktobra - V iniciativi Glas ljudstva podpirajo izhodišča in cilje predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi razmejila javno in zasebno zdravstvo. Ob tem so ministrstvu za zdravje med javno razpravo posredovali več pripomb, med drugim so opozorili na preveliko enačenje koncesionarjev in javnih zdravstvenih zavodov.