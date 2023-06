Slovenija lani z največjim upadom števila smrtnih žrtev cestnega prometa

Bruselj, 20. junija - Evropski Svet za varnost prometa je objavil poročilo o stanju varnosti cestnega prometa za leto 2022. Slovenija je med 32 državami med letoma 2021 in 2022 dosegla največji upad števila smrtnih žrtev, in sicer za 25 odstotkov. Upad števila smrtnih žrtev je beležilo le 13 od 32 držav, so sporočili z Agencije za varnost prometa (AVP).