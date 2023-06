Zaradi povečanega prometa na avtocestah več zastojev

Ljubljana, 8. junija - Na slovenskih cestah povečan promet zaradi dela prostega dneva in začetka počitnic v nekaterih sosednjih državah že povzroča zastoje. Ti so nastali tako na štajerski, primorski in gorenjski avtocesti, pa tudi na severni ljubljanski obvoznici od Tomačevega proti Zadobrovi, poroča spletna stran prometnoinformacijskega centra.