Minister Poklukar za novi sporazum o sodelovanju policije in Darsa

Ljubljana, 6. junija - Notranji minister Boštjan Poklukar se je na današnjem srečanju s predsednikom uprave Darsa Valentinom Hajdinjakom zavzel za sklenitev novega sporazuma med policijo in Darsom z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Na Obrežju in Gruškovju pa bodo za večjo pretočnost do poletja odstranili kabine nekdanjega mejnega prehoda.