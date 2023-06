Murskosoboški dijaki v preventivni akciji spoznavali posledice nepremišljene vožnje

Murska Sobota, 6. junija - V Murski Soboti je v okviru preventivne akcije Agencije za varnost prometa (AVP) in policije okrog 100 dijakov s praktičnimi preizkusi spoznavalo posledice, ki jih lahko povzroči nepremišljenost na cesti. Največ prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti vožnje so letos povzročili prav mladi med 18. in 34. letom, so opozorili policisti.