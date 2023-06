V Mariboru merjenje hitrosti na cestah pred tremi šolami in vrtcem

Maribor, 14. junija - V Mariboru danes na štirih lokacijah pred šolami in vrtcem poteka merjenje hitrosti z mobilnim radarjem. Z akcijo želi mestna občina opomniti voznike in druge udeležence v prometu, "da smo za dobro prometno varnost odgovorni vsi skupaj, in sicer predvsem z odgovornim obnašanjem v prometu".