Ključna za preprečevanje kronične utrujenosti voznikov sta upoštevanje delovnega časa in kakovostni počitek

Ljubljana, 19. junija - Tveganje za prometne nesreče se ob kronični utrujenosti, ki je posledica dolgih delavnikov in kratkih počitkov, strmo povečuje, sta na novinarski konferenci izpostavila Sindikat delavcev prometa in zvez in Javna agencija RS za varnost prometa. Opozorili so, da je kakovosten počitek ključen za ohranjanje dobrega psihofizičnega stanja voznika.