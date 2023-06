Danes prvi evropski dan paliativne oskrbe

Ljubljana, 15. junija - Danes prvič obeležujemo evropski dan paliativne oskrbe, s katerim želi Evropsko združenje za paliativno oskrbo opozoriti na pomen oskrbe in potrebo po njeni večji dostopnosti. S staranjem prebivalstva in večanjem bremena nenalezljivih bolezni se namreč potrebe po oskrbi vse bolj povečujejo, so ob današnjem dnevu izpostavili na onkološkem inštitutu.