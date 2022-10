Ljubljana, 8. oktobra - Danes obeležujemo svetovni dan paliativne in hospic oskrbe, ki poteka pod geslom Celimo srca in družbo. Paliativna oskrba je namenjena bolnikom, ki se soočajo z neozdravljivo boleznijo, in njihovim svojcem. Mednarodna zveza za paliativno in hospic oskrbo ob tem poziva države, da v nacionalne strategije vključijo oskrbo ob izgubi in žalovanju.