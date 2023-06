Na ljubljanski pediatrični kliniki pred evropskim dnem paliativne oskrbe poudarili pomen te oskrbe za otroke

Ljubljana, 14. junija - Na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana so v zadnjih letih v paliativno oskrbo vključili že več kot 90 otrok in njihovih družin. Pred prvim evropskim dnem paliativne oskrbe, ki bo v četrtek, so poudarili pomen paliativne oskrbe za otroke, ob tem pa uperili kritiko v državo, saj da ne kaže posluha za ustrezno vrednotenje pediatrične paliativne oskrbe.