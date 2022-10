Pred svetovnim dnevom o pomembnosti paliativne in hospic oskrbe

Ljubljana, 5. oktobra - Pred svetovnim dnevom paliativne in hospic oskrbe, ki bo v soboto, so strokovnjakinje opozorile, da je paliativna oskrba pomembna, dragocena in nepogrešljiva pri vseh bolnikih, ki se soočajo z neozdravljivo boleznijo. Bolnikom in njihovim bližnjim v času zdravljenja zdravstveno osebje celostno pomaga, svojcem pa tudi v procesu žalovanja.