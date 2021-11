Pediatrična paliativna oskrba se po Poklukarjevih zagotovilih dobro razvija

Ljubljana, 14. novembra - Pediatrična paliativna oskrba se po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja dobro razvija in sledi vsem strokovnim priporočilom. Na ministrstvu bodo še naprej podpirali razvoj te stroke in poskrbeli za ustrezno financiranje, je Poklukar zagotovil v odgovoru na poslansko pobudo Tine Heferle in Nika Prebila iz LMŠ.