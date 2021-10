Po prvem mesecu delovanja mobilne paliativne enote onkološkega inštituta številni pozitivni odzivi

Ljubljana, 7. oktobra - S septembrom je pod okriljem Onkološkega inštituta Ljubljana začela delovati mobilna enota, ki neozdravljivo bolnim in njihovim svojcem paliativno oskrbo nudi na domu. V okviru programa mobilne enote so vzpostavili tudi ambulantno obravnavo in 24-urno telefonsko linijo. Prvi odzivi uporabnikov in zdravstvenih delavcev so zelo pozitivni.