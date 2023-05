Mesec: Z ukrepi za upokojence pomagamo najranljivejšim

Ljubljana, 25. maja - Vlada je po sredini napovedi premierja Roberta Goloba o ukrepih na področju pokojnin danes obravnavala predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, so potrdili za STA. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je ob tem poudaril, da sprejemajo ukrepe, s katerimi pomagajo najranljivejšim.