Premier Golob ob obisku klicnega centra 114 opozoril na pomen dela centra

Ljubljana, 28. maja - Klicni center 114, na katerega se lahko državljani obrnejo tudi z vprašanji, vezanimi na pokojninsko reformo in dolgotrajno oskrbo, je skupaj s pristojnima ministroma Luko Mescem in Simonom Maljevcem danes obiskal premier Robert Golob. Poudarili so, da klicni center opravlja pomembno delo, ko državljanom nudi verodostojne in zanesljive informacije.