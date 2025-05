Več kot 20 organizacij za črtanje nekaterih določb v predlogu pokojninske reforme

Ljubljana, 15. maja - Več kot 20 sindikatov in civilnodružbenih organizacij je poslanske skupine in vse poslance danes pozvalo, naj z dopolnili posežejo v predlagane spremembe pokojninske zakonodaje, ki so po njihovi oceni škodljive tako za delavce kot upokojence. Če ustreznega odziva ne bo, napovedujejo zbiranje podpisov za referendum.