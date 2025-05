SD pri pokojninski reformi izpostavlja pomen dogovora s socialnimi partnerji

Ljubljana, 13. maja - Na konferenci SD o pokojninski reformi so izpostavili pomen dogovora s socialnimi partnerji pri pokojninski reformi. Pritrdili so jim tudi gostje, predstavniki Ekonomsko-socialnega sveta, ki so članom predstavili svoje poglede. Predsednik SD Matjaž Han si želi, da politične stranke z nasprotovanjem reformi ne bi nabirale "poceni političnih točk".