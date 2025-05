Mesec: Z reformo do vzdržnosti sistema, njen enakovreden del tudi skrb za blaginjo upokojencev

Ljubljana, 15. maja - Ukrepi iz predlagane pokojninske reforme, k črtanju katerih je poslance danes pozvalo več kot 20 sindikatov in civilnodružbenih organizacij, so nujni, da bo sistem vzdržen, je v odzivu na poziv poudaril minister za delo Luka Mesec. Obenem so po njegovih besedah podpisniki poziva spregledali del reforme, ki skrbi za blaginjo upokojencev.