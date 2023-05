Predsednica Pirc Musar prihodnji teden v Rim in Vatikan

Rim/Neapelj/Vatikan, 12. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo med prihodnjim petkom in ponedeljkom mudila na delovnem obisku v Italiji in Vatikanu. V okviru obiska se bo srečala z italijanskim kolegom Sergiom Mattarello in v Neaplju obiskala pripadnike Slovenske vojske, na avdienci pa jo bo sprejel tudi papež Frančišek, so sporočili iz urada predsednice.