Policisti na Obrežju in v Brežicah ustavili štiri voznike, ki so nezakonito prevažali tujce

Ljubljana, 17. aprila - Policisti so konec tedna na Obrežju ustavili tri voznike, ki so prevažali tujce po nezakonitem prečkanju meje. V soboto so prijeli Romuna in Ukrajinca, v nedeljo pa še enega Romuna, ki so prevažali državljane Turčije. V nedeljo pa so v Brežicah zasačili tudi voznika iz Severne Makedonije, ki je prevažal Kubance, so sporočili s PU Novo mesto.