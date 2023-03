Na Obrežju zasačili Hrvata s sedmimi Turki v kombiju

Obrežje, 21. marca - Policisti so v ponedeljek popoldne na Obrežju ustavili kombi hrvaških registrskih oznak, v katerem je 37-letni Hrvat prevažal sedem Turkov, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Vozniku so odvzeli prostost in mu zasegli kombi, s kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.