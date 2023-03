Policisti pri prevozu migrantov zasačili ženski in moškega

Otočec/Brežice/Obrežje, 30. marca - Policisti so med nadzorom prometa v jugovzhodnem dele države v sredo ujeli ženski in moškega, ki so v svojih vozilih prevažali migrante, ki so pred tem nezakonito prestopili mejo. Odvzeli so jim prostost, vozila pa zasegli. Postopki z migranti še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.