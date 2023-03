Romuna in Hrvata zasačili pri prevozu migrantov

Celje/Brežice, 3. marca - Brežiški policisti so v četrtek na območju Jesenic pri Brežicah ujeli Hrvata, ki je v osebnem avtomobilu prevažal štiri Ruse, ki so pred tem nezakonito prestopili mejo. Celjski policisti pa so na počivališču Lopata pri Celju ustavili Romuna, ki je v osebnem avtomobilu prevažal štiri Maročane. Oba bodo kazensko ovadili.