Državljana Kosova in Albanije nezakonito prevažala tujce

Ljubljana, 28. marca - Policisti so v ponedeljek na avtocestnem počivališču Zaloke zasačili državljana Kosova pri prevozu treh državljanov Kosova, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. V Ručetni vasi pa so prijeli državljana Albanije, ki je prevažal tri državljane Iraka, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.