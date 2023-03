Hrvata zasačili s štirimi Rusi v avtomobilu

Obrežje, 24. marca - Policisti so v četrtek opoldne na območju Obrežja ustavili avtomobil s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 46-letni Hrvat. Med postopkom so ugotovili, da prevaža štiri Ruse, ki so pred tem nezakonito vstopili v Slovenijo. Odvzeli so mu prostost in zasegli avtomobil, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.