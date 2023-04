Ministrstvo izdalo dovoljenje za odstrel 230 rjavih medvedov

Ljubljana, 13. aprila - Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes izdalo odločbo z dovoljenjem za odvzem iz narave 230 rjavih medvedov. Namen odločbe je preprečitev resne škode in zagotavljanja zdravja in varstva ljudi, je danes dejal minister Uroš Brežan. Populacijo rjavega medveda v Sloveniji želijo v prihodnjih letih zmanjšati na 800.