Na Kočevskem odstrelili medveda, ki je zahajal v mesto in naselja

Kočevje, 29. oktobra - V sredini oktobra so prebivalci Kočevja in okoliških naselij večkrat poročali o medvedu, ki zahaja v mesto in strnjena naselja. Na podlagi ocene Zavoda za gozdove Slovenije, da bi medved lahko predstavljal grožnjo za življenja in zdravje ljudi, so ga nedavno odstrelili, so za STA potrdili na ministrstvu za okolje in prostor.