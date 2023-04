Kmetje predsednici republike predstavili največje izzive kmetijstva

Ljubljana, 13. aprila - Predstavniki kmetijskih organizacij so predsednici republike Nataši Pirc Musar na današnjem srečanju v predsedniški palači predstavili največje izzive, s katerimi se soočajo. Kmetje so po koncu srečanja izrazili zadovoljstvo, da jih je predsednica sprejela in se z njimi odkrito pogovorila, v prihodnje pa naj bi sledilo več takšnih srečanj.