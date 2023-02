Kočevski rog - zatočišče za živali in rastline ter pomemben vir lesa

pripravil Aleš Kocjan

Kočevje/Novo mesto, 27. februarja - Kočevski rog, ki se razteza med Belo krajino, Dolenjsko in Kočevjem, je eden najobsežnejših naravno ohranjenih predelov Slovenije. S svojo neposeljenostjo je pomembno zatočišče številnim rastlinam in živalim, med drugim medvedu, volku in risu, hkrati pa s prostranimi gozdovi predstavlja pomemben vir lesa.