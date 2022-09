Blejsko zasedanje delovne skupnosti lovskih zvez posvečeno medvedom

Bled, 23. septembra - Bled je danes gostil 68. zasedanje delovne skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora. Tematika letošnjega zasedanja je bila razvoj populacije medvedov v alpskem prostoru. Kot so na novinarski konferenci opozorili sodelujoči, so v Sloveniji populacijske gostote medveda med najvišjimi v svetu in potrebno bo njihovo uravnavanje.