Kmetijska zbornica za učinkovit sistem upravljanja s populacijo medveda

Ljubljana, 11. avgusta - Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so danes ponovno opozorili na po njihovem preveliko število medvedov. Zaradi tega lahko pride do neljubih dogodkov, težave pa je treba reševati sistemsko, so zapisali v sporočilu za javnost. Pozvali so k učinkovitemu sistemu upravljanja z medvedjo populacijo.