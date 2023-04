Ljubljana Festival 2023: Od plesne Carmine Burane in orkestra Gewandhaus do glasbe iz filmov in Pink Floydov

Ljubljana, 12. aprila - Skupaj s sponzorji, ki podpirajo festival, je direktor in umetniški vodja Darko Brlek predstavil 71. sezono ljubljanskega festivala. Največji poletni festival bo v prestolnici potekal med 20. junijem in 3. septembrom, na sporedu pa bodo med drugim Carmina Burana v plesni izvedbi, orkester Gewandhaus iz Leipziga ter glasba iz filmov in Pink Floydov.