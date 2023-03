Tomaž Domicelj dopolnil 75 let

Ljubljana, 11. marca - Tomaž Domicelj je že več kot pet desetletij aktiven v glasbi, kamor ga je pot zanesla v 60. letih, ko je v Ljubljani ustanovil ansambel Helioni. Od takrat je ustvaril več sto pesmi, od ljubezenskih do satirično-političnih, med drugim splošno znane Danes bo srečen dan, Jamajka, Avtomat in Slovenskega naroda sin. Danes praznuje 75 let.