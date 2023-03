V Križankah sklepni koncert 37. Slovenskih glasbenih dnevov

Ljubljana, 26. marca - S koncertom mezzosopranistke Barbara Jernejčič Fürst in avstrijskega kvarteta Airbone extended se bodo drevi v Križankah sklenili Slovenski glasbeni dnevi, ki so se v 37. izdaji posvetili razmišljanju o položaju glasbene kritike. Ob odprtju je zazvenela glasba skladatelja Lojzeta Lebiča, spomnili so se tudi soustanovitelja dnevov Primoža Kureta.