Z razglasitvijo zmagovalca klavirskega tekmovanja se bo sklenil 6. Zimski festival

Ljubljana, 4. marca - V Cankarjevem domu bodo nocoj razglasili zmagovalca prvega klavirskega tekmovanja v Ljubljani, ki so ga pripravili na Festivalu Ljubljana. Prvonagrajenec in dobitniki drugih nagrad bodo znani, potem ko bodo v finalu nastopili še trije pianisti. Trije so nastopili v petek v prvem finalnem večeru. S tem se bo sklenil letošnji Zimski festival.