V Ljubljani prvo mednarodno klavirsko tekmovanje

Ljubljana, 25. februarja - V organizaciji Festivala Ljubljana bo slovenska prestolnica od danes do 4. marca gostila prvo mednarodno klavirsko tekmovanje. Potekalo bo v Slovenski filharmoniji in Cankarjevem domu. Udeležilo se ga bo 22 kandidatov iz 14 držav, rojenih med letoma 1992 in 2006. Zaključni finale tekmovanja bo hkrati sklepni del letošnjega Zimskega festivala.