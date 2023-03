Začenja se enotedenski praznik slovenske umetniške glasbe

Ljubljana, 21. marca - V Ljubljani se bodo danes začeli Slovenski glasbeni dnevi, ki so jih v 37. izdaji posvetili razmišljanju o položaju glasbene kritike nekoč in danes. Za odprtje bo zazvenela glasba skladatelja akademika Lojzeta Lebiča, na enem od koncertov pa se bodo spomnili tudi soustanovitelja tega festivala Primoža Kureta. Festival bo trajal do nedelje.