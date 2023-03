God sv. Gregorja bo napovedal skorajšnji prihod koledarske pomladi

Ljubljana/Kranj/Preddvor/Kamna Gorica/Tržič/Kropa/Vrhnika, 11. marca - Pomlad, dan, ko se ptički ženijo, in gregorčki so besede, ki nas spomnijo, da je pred vrati god sv. Gregorja, 12. marec. V nekdanjih obrtniških krajih na Gorenjskem je še vedno živa šega metanja luči v vodo, s katero so obrtniki sporočali, da bodo lahko spet delali pri naravni svetlobi. Danes jo bodo obujali v okviru različnih prireditev.