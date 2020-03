Na predvečer gregorjevega bodo po vodi zaplavali gregorčki

Kropa/Tržič, 11. marca - Na predvečer gregorjevega bodo drevi po nekaterih slovenskih rekah znova zaplavale raznobarvne hišice z lučkami. Šega spuščanja gregorčkov oz. barčic je značilna za kraje z bogato rokodelsko tradicijo, med katerimi so Kropa, Kamna Gorica in Tržič, oživljajo pa jo tudi drugod. Letos so nekatere prireditve zaradi koronavirusa odpovedali.