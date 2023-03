Popravljalni ukrepi pri vseživljenjskem učenju zadovoljivi

Ljubljana, 9. marca - Popravljalni ukrepi pri izvajanju aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja s poudarkom na odraslih v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. avgusta 2021 so zadovoljivi, ugotavlja računsko sodišče. Tako so ocenili na podlagi odzivnega poročila, ki ga je izdelalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.