Vlada določila besedilo predloga resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2022-2030

Ljubljana, 23. decembra - Vlada je določila besedilo predloga resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v za obdobje 2022-2030 in ga bo predložila v obravnavo DZ. Vizija je, da bodo imeli odrasli prebivalci v vseh življenjskih obdobjih enake možnosti in spodbude za kakovostno učenje in izobraževanje za svoj celostni razvoj in sonaravno bivanje.