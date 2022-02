Na odboru za izobraževanje zelena luč resolucijam v visokem šolstvu, izobraževanju odraslih in znanosti

Ljubljana, 25. februarja - Odbor DZ za izobraževanje je danes dal zeleno luč predlogom resolucij o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 in nacionalnih programih izobraževanja odraslih ter visokega šolstva 2030. Na seji so se člani odbora opredeljevali do vloženih dopolnil opozicije in jih vse zavrnili. Sprejeli pa so nekaj dopolnil koalicije.