Z nacionalnim odprtjem v Celju začeli Tedne vseživljenjskega učenja

Celje, 6. maja - Z nacionalnim odprtjem v Celju so danes začeli 27. Tedne vseživljenjskega učenja. V tem okviru se bo v prihodnjih tednih po vsej Sloveniji zvrstilo okoli 8000 dogodkov, s katerimi bodo spodbujali in ozaveščeni o pomenu učenja na različnih področjih, pomenu ustvarjalnih dejavnosti in udejstvovanja.