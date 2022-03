DZ sprejel resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih

Ljubljana, 23. marca - DZ je na današnji seji z 62 glasovi za in nobenim proti sprejel predlog resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2022-2030. Cilji so povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, zvišati raven temeljnih zmožnosti in izboljšati splošno izobraženost odraslih.