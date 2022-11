Računsko sodišče: Ministrstvi delno učinkoviti pri izvajanju področja vseživljenjskega učenja

Ljubljana, 28. novembra - Po mnenju računskega sodišča so bili dve pristojni ministrstvi in tri institucije v obdobju med letoma 2018 in 2021 delno učinkoviti na področju vseživljenjskega učenja. Zaposleni v Sloveniji imajo slabše in manj vzpodbudne okoliščine za ohranjanje in razvoj spretnosti, kot je to značilno za večino evropskih držav, so zapisali v reviziji.