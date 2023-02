Berlinale: Ingeborg Bachmann, kot jo vidi Trotta

Berlin, 21. februarja - V tekmovalni program 73. Berlinala se je po več desetletjih z novim filmom Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste uvrstila ikona nemškega filma Margarethe von Trotta, ki danes praznuje 81 let. Kot je povedala na novinarski konferenci, jo je očarala pesnica, ki je vedno želela več in imela zaradi tega tudi zelo kompleksno življenje.