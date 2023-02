Berlinale: Sean Penn z dokumentarcem Superpower o srčnem ukrajinskem ljudstvu

Berlin, 18. februarja - Na 73. Berlinalu je svetovno premiero doživel dokumentarec Superpower v režiji Seana Penna in Aarona Kaufmana. Penn je na novinarski konferenci povedal, da je film o vojni v Ukrajini oseben in pristranski, zato ne pristaja na očitke, da v njem ni dal glasu ruski strani. "Putin je povedal več kot dovolj," je razpravo na to temo hitro sklenil Penn.